Превратить Украину в Чечню — Зеленский раскрыл коварные планы Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Россияне хотят превратить Украину в Чечню, уничтожив и взяв территорию под свой контроль. Кремль не хочет мира.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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России нужна марионетка в Киеве

По словам Зеленского, несмотря на огромные потери на фронте Россия не готова закончить эту войну.

"Они не хотят мира. В следующий раз они будут заявлять, что готовы к прямым переговорам с Президентом Трампом. Они скажут, что Украина не нужна, что это глобальная война между Россией и НАТО и что они будут вести переговоры только с США. Но это лишь очередной повод, чтобы продолжить войну. Единственная цель Путина — чтобы Украина перестала существовать", — сказал глава государства.

Президент отметил, что он не вписывается в планы Кремля, поскольку России нужна марионетка в Киеве, человек, которого они контролируют.

"До войны они уже имели влияние в нашем парламенте. Они контролировали одну из крупнейших политических партий и делали все, чтобы Украина не могла окончательно выбрать европейский путь. Россияне, по сути, хотят сделать то же, что они сделали в Чечне, — полностью уничтожить ее и превратить в абсолютно подконтрольную и подвластную им территорию. То же самое они сделали в Грузии: сначала — замороженный конфликт, потом — подвластное правительство. Эту же тактику они применили и в Беларуси", — добавил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично, кто будет президентом Украины.

"Для него главное, чтобы это был кто-то с антизападной, антиевропейской, антинатовской позицией. Кто-то, кто считает НАТО врагом, — именно так, как Кремль изображает Альянс для россиян. Но НАТО — это оборонительный альянс. Он ни на кого не нападает. Кремль просто манипулирует своим народом, заставляя его верить в обратное", — подытожил глава государства.

Ранее в этом же интервью Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину не было связано с ее стремлением вступить в НАТО. Причины для нападения были другими. Кроме того, глава государства раскрыл потери Украины и России в войне.