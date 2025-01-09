Ставка Верховного Головнокомандувача — Зеленський про головне

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вчора, 8 січня, відбулося спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стало виробництво та постачання дронів для української армії. Також значну увагу було приділено засобам радіоелектронної боротьби.

Про це Зеленський написав у Telegram у четвер, 9 січня.

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За його словами, дрони вже кардинально змінили характер війни, і цей процес триває. Їхнє значення важко переоцінити: сьогодні вони є ефективним інструментом для стримування ворога та мінімізації втрат серед наших військових і територій.

Україна, як підкреслив президент, має унікальну можливість виробляти дрони рентабельніше, ніж будь-де у світі. Це дозволяє нашій державі не лише забезпечувати власну армію, а й встановлювати нові стандарти у військових технологіях.

Цього року Україна ставить амбітну мету — досягти рекорду як за кількістю, так і за якістю вироблених дронів. Основні напрями:

— Дрони для утримання лінії фронту: забезпечення наших бригад необхідною технікою для протидії ворогу.

— Морські дрони: для забезпечення безпеки на морі.

— Дрони дальньої дії: для ударів по військових об’єктах та інфраструктурі противника на його території.

Уже підписано значну кількість контрактів на виробництво дронів, і ще багато угод перебувають у процесі підготовки. Окрім внутрішнього виробництва, важливим є партнерство із зарубіжними країнами, яке сприяє поповненню арсеналу сучасними технологіями.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він подякував Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.

Також Зеленський заявив, що дрони кардинально змінили тактику ведення війни. Тому Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників і йдеться про рекордні цифри.