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Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

9 января 2025 17:01
Катерина Османская - Редактор
Ставка Верховного Главнокомандующего - Зеленский о главном
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вчера, 8 января, состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стало производство и поставки дронов для украинской армии. Также значительное внимание было уделено средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом Зеленский написал в Telegram в четверг, 9 января.

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Скриншот сообщения Зеленского

Что сказал Зеленский о Ставке Верховного Главнокомандующего

По его словам, дроны уже кардинально изменили характер войны, и этот процесс продолжается. Их значение трудно переоценить: сегодня они являются эффективным инструментом для сдерживания врага и минимизации потерь среди наших военных и территорий.

Украина, как подчеркнул президент, имеет уникальную возможность производить дроны рентабельнее, чем где-либо в мире. Это позволяет нашему государству не только обеспечивать собственную армию, но и устанавливать новые стандарты в военных технологиях.

В этом году Украина ставит амбициозную цель - достичь рекорда как по количеству, так и по качеству произведенных дронов. Основные направления:  

— Дроны для удержания линии фронта: обеспечение наших бригад необходимой техникой для противодействия врагу.

— Морские дроны: для обеспечения безопасности на море.

— Дроны дальнего действия: для ударов по военным объектам и инфраструктуре противника на его территории.

Уже подписано значительное количество контрактов на производство дронов, и еще много соглашений находятся в процессе подготовки. Кроме внутреннего производства, важным является партнерство с зарубежными странами, которое способствует пополнению арсенала современными технологиями.

Напомним, сегодня, 9 января, Зеленскийвыступил на заседании в формате "Рамштайн". Он поблагодарил Соединенные Штаты за координацию такого формата помощи нашему государству.

Також Зеленский заявил, что дроны кардинально изменили тактику ведения войны. Поэтому Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников и речь идет о рекордных цифрах.

Владимир Зеленский оружие рекорд дроны война в Украине БпЛА

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