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Головна Армія Зеленський заявив про додаткові дні відпустки для військових

Зеленський заявив про додаткові дні відпустки для військових

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:03
Військовим нададуть додаткову відпустку 15 днів, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 31 липня заявив, що військові отримають додаткові дні відпустки. Тепер до загальної кількості додадуть ще 15 днів. 

Про це він сказав у зверненні, яке оприлюднили у Telegram.

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Президент повідомив, що сьогодні було ухвалено закон, який гарантує належне бюджетне фінансування Сил оборони на зброю, дрони, виплати воїнам та рідним захисників.

Також було погоджено з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. 

За словами Зеленського, ці зміни мають запрацювати вже з серпня. Також президент зауважив, що ухвалений закон дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

"Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ та САП.

Сьогодні за нього проголосувала Верховна Рада, "за" віддали свої голоси 331 народний депутат.

Володимир Зеленський Верховна Рада закон ЗСУ відпустка військові
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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