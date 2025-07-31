Військовим нададуть додаткову відпустку 15 днів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 31 липня заявив, що військові отримають додаткові дні відпустки. Тепер до загальної кількості додадуть ще 15 днів.

Про це він сказав у зверненні, яке оприлюднили у Telegram.

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Президент повідомив, що сьогодні було ухвалено закон, який гарантує належне бюджетне фінансування Сил оборони на зброю, дрони, виплати воїнам та рідним захисників.

Також було погоджено з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових.

За словами Зеленського, ці зміни мають запрацювати вже з серпня. Також президент зауважив, що ухвалений закон дає більше можливостей ветеранським підприємствам.

"Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про повернення незалежності НАБУ та САП.

Сьогодні за нього проголосувала Верховна Рада, "за" віддали свої голоси 331 народний депутат.