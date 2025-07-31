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Головна Армія Нічний обстріл України — Зеленський назвав, скільки було цілей РФ

Нічний обстріл України — Зеленський назвав, скільки було цілей РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 09:39
Масований обстріл України 31 липня — Зеленський зробив заяву та показав наслідки
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський масований обстріл України у ніч проти 31 липня. Київ став основною ціллю атаки окупантів. Ворог завдав ударів дронами та ракетами.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Нічний обстріл України 31 липня

Зеленський розповів, що з ночі на місцях російських ударів працюють усі необхідні служби.

Обстріл Києва 31 липня
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок обстрілу постраждали такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Київська.

"Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама", — повідомив Зеленський.

Наслідки російського удару по Києву 31 липня
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака Росії на Київ 31 ли
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака окупантів на Київ 31 липня
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він висловив співчуття всім рідним та близьким. Крім того, відомо про десятки поранених. Наразі усім травмованим надають необхідну допомогу.

Скільки цілей випустила Росія

Глава держави розповів, що російські окупанти запустили понад 300 дронів та вісім ракет. 

Російський обстріл Києва 31 липня
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Робимо все, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя", — зауважив Зеленський.

Нові показові вбивства

Президент зазначив, що сьогодні світ в черговий раз побачив відповідь Росії на бажання України, США та Європи миру. За його словами, окупанти здійснили нові показові вбивства, тому мир без сили неможливий.

Знищена багатоповерхівка в Києві 31 липня
Наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що четверо загиблих у Києві в Святошинському районі, двоє — в Соломʼянському.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на Святошинський район.

Володимир Зеленський Київ війна Україна обстріли ракетний удар
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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