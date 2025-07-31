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Главная Армия Ночной обстрел Украины — Зеленский назвал, сколько было целей РФ

Ночной обстрел Украины — Зеленский назвал, сколько было целей РФ

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 09:39
Массированный обстрел Украины 31 июля — Зеленский сделал заявление и показал последствия
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 31 июля. Киев стал основной целью атаки оккупантов. Враг нанес удары дронами и ракетами.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Ночной обстрел Украины 31 июля

Зеленский рассказал, что с ночи на местах российских ударов работают все необходимые службы.

Обстріл Києва 31 липня
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В результате обстрела пострадали такие области:

  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Киевская.

"Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама", — сообщил Зеленский.

Наслідки російського удару по Києву 31 липня
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака Росії на Київ 31 ли
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака окупантів на Київ 31 липня
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он выразил соболезнования всем родным и близким. Кроме того, известно о десятках раненых. Сейчас всем травмированным оказывают необходимую помощь.

Сколько целей выпустила Россия

Глава государства рассказал, что российские оккупанты запустили более 300 дронов и восемь ракет.

Російський обстріл Києва 31 липня
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни", — отметил Зеленский.

Новые показательные убийства

Президент отметил, что сегодня мир в очередной раз увидел ответ России на желание Украины, США и Европы мира. По его словам, оккупанты совершили новые показательные убийства, поэтому мир без силы невозможен.

Знищена багатоповерхівка в Києві 31 липня
Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что четверо погибших в Киеве в Святошинском районе, двое — в Соломенском.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на Святошинский район.

Владимир Зеленский Киев война Украина обстрелы ракетный удар
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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