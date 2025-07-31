Массированный обстрел Украины 31 июля — Зеленский сделал заявление и показал последствия

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел Украины в ночь на 31 июля. Киев стал основной целью атаки оккупантов. Враг нанес удары дронами и ракетами.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Ночной обстрел Украины 31 июля

Зеленский рассказал, что с ночи на местах российских ударов работают все необходимые службы.

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В результате обстрела пострадали такие области:

Днепропетровская;

Полтавская;

Сумская;

Николаевская;

Киевская.

"Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама", — сообщил Зеленский.

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он выразил соболезнования всем родным и близким. Кроме того, известно о десятках раненых. Сейчас всем травмированным оказывают необходимую помощь.

Сколько целей выпустила Россия

Глава государства рассказал, что российские оккупанты запустили более 300 дронов и восемь ракет.

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни", — отметил Зеленский.

Новые показательные убийства

Президент отметил, что сегодня мир в очередной раз увидел ответ России на желание Украины, США и Европы мира. По его словам, оккупанты совершили новые показательные убийства, поэтому мир без силы невозможен.

Последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров — все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что четверо погибших в Киеве в Святошинском районе, двое — в Соломенском.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на Святошинский район.