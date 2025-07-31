Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский заявил о дополнительных днях отпуска для военных

Зеленский заявил о дополнительных днях отпуска для военных

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 16:03
Военным предоставят дополнительный отпуск 15 дней, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 июля заявил, что военные получат дополнительные дни отпуска. Теперь к общему количеству добавят еще 15 дней.

Об этом он сказал в обращении, которое обнародовали в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Дополнительный отпуск для воинов

Президент сообщил, что сегодня был принят закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование Сил обороны на оружие, дроны, выплаты воинам и родным защитников.

Также было согласовано с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных.

По словам Зеленского, эти изменения должны заработать уже с августа. Также президент отметил, что принятый закон дает больше возможностей ветеранским предприятиям.

"Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей", — добавил он.

Напомним, Зеленский подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

Сегодня за него проголосовала Верховная Рада, "за" отдали свои голоса 331 народный депутат.

Владимир Зеленский Верховная Рада закон ВСУ отпуск военные
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации