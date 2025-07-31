Военным предоставят дополнительный отпуск 15 дней, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 июля заявил, что военные получат дополнительные дни отпуска. Теперь к общему количеству добавят еще 15 дней.

Об этом он сказал в обращении, которое обнародовали в Telegram.

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Дополнительный отпуск для воинов

Президент сообщил, что сегодня был принят закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование Сил обороны на оружие, дроны, выплаты воинам и родным защитников.

Также было согласовано с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных.

По словам Зеленского, эти изменения должны заработать уже с августа. Также президент отметил, что принятый закон дает больше возможностей ветеранским предприятиям.

"Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей", — добавил он.

Напомним, Зеленский подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

Сегодня за него проголосовала Верховная Рада, "за" отдали свои голоса 331 народный депутат.