Военным предоставят дополнительный отпуск 15 дней, - Зеленский

Зеленский заявил о дополнительных днях отпуска для военных
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 июля заявил, что военные получат дополнительные дни отпуска. Теперь к общему количеству добавят еще 15 дней.
Об этом он сказал в обращении, которое обнародовали в Telegram.
Дополнительный отпуск для воинов
Президент сообщил, что сегодня был принят закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование Сил обороны на оружие, дроны, выплаты воинам и родным защитников.
Также было согласовано с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных.
По словам Зеленского, эти изменения должны заработать уже с августа. Также президент отметил, что принятый закон дает больше возможностей ветеранским предприятиям.
"Поэтому этот день действительно результативный, и ощутимо для людей", — добавил он.
Напомним, Зеленский подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП.
Сегодня за него проголосовала Верховная Рада, "за" отдали свои голоса 331 народный депутат.
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