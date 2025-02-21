Розмова Зеленського та Голоба - що відомо

Зеленський з прем'єром Словенії обговорили закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Він висловив подяку за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги.
Про це український лідер написав в Telegram 21 лютого.
Про що спілкувалися Зеленський та Голоб
Президент України підкреслив, що український народ щиро цінує непохитну підтримку словенського народу.
Сторони обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки.
"Швидкі та злагоджені дії — це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні", — написав він.
Крім того, президент розповів прем'єр-міністру про нову ініціативу "Продовольство з України", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.
Зеленський подякував за підтримку.
Нагадаємо, що Зеленський 21 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили подальші кроки та спільні плани на найближче майбутнє.
Крім того, Зеленський повідомив про важливу телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом щодо подальших кроків у співпраці.
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