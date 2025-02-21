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Зеленський з прем'єром Словенії обговорили закінчення війни

21 лютого 2025 21:22
Анастасія Писаненко - редактор
Розмова Зеленського та Голоба - що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Він  висловив подяку за надання Україні 14 пакетів оборонної допомоги. 

Про це український лідер написав в Telegram 21 лютого.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Про що спілкувалися Зеленський та Голоб

Президент України підкреслив, що український народ щиро цінує непохитну підтримку словенського народу.

Сторони обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки.

"Швидкі та злагоджені дії — це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру. Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні", — написав він.

Крім того, президент розповів прем'єр-міністру про нову ініціативу "Продовольство з України", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль.

Зеленський подякував за підтримку.

Нагадаємо, що Зеленський 21 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили подальші кроки та спільні плани на найближче майбутнє.

Крім того, Зеленський повідомив про важливу телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом щодо подальших кроків у співпраці.

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