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Чеська ініціатива щодо снарядів — Зеленський поговорив із Павелом

21 лютого 2025 17:44
Анастасія Писаненко - редактор
Розмова Зеленського та Павела - що відомо
Президент України Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про важливу телефонну розмову з Президентом Чехії Петром Павелом. Основні питання, які обговорювалися, стосувалися подальших кроків у співпраці, спільних планів та необхідності збереження чітких та аргументованих позицій на міжнародній арені. 

Про це Зеленський написав у Telegram 21 лютого.

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Пост Зеленського. Фото: скріншот

Про що спілкувалися Зеленський та Павел

Зеленський підкреслив, що Європа повинна виступати єдиним голосом для досягнення справедливого миру, і запевнив, що цей мир буде досягнутий.

Крім того, лідери обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артилерійських снарядів та нові пропозиції щодо підтримки України з боку Чеської Республіки. Зеленський висловив глибоку вдячність за те, що навіть у такі складні часи чеський народ підтримує Україну.

"Дякую за вашу непохитну підтримку", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що Зеленський 21 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили подальші кроки та спільні плани на найближче майбутнє.

Крім того, глава держав 20 лютого зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом. 

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