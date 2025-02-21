Разговор Зеленского и Павела - что известно

Чешская инициатива по снарядам — Зеленский поговорил с Павелом
В пятницу, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном телефонном разговоре с Президентом Чехии Петром Павелом. Основные вопросы, которые обсуждались, касались дальнейших шагов в сотрудничестве, совместных планов и необходимости сохранения четких и аргументированных позиций на международной арене.
Об этом Зеленский написал в Telegram 21 февраля.
О чем общались Зеленский и Павел
Зеленский подчеркнул, что Европа должна выступать единым голосом для достижения справедливого мира, и заверил, что этот мир будет достигнут.
Кроме того, лидеры обсудили продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов и новые предложения по поддержке Украины со стороны Чешской Республики. Зеленский выразил глубокую благодарность за то, что даже в такие сложные времена чешский народ поддерживает Украину.
"Спасибо за вашу непоколебимую поддержку", — отметил президент Украины.
Напомним, что Зеленский 21 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили дальнейшие шаги и совместные планы на ближайшее будущее.
Кроме того, глава государств 20 февраля встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
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