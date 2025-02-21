Разговор Зеленского и Павела - что известно

Президент Украины Зеленский. Фото: Владимир Зеленский

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном телефонном разговоре с Президентом Чехии Петром Павелом. Основные вопросы, которые обсуждались, касались дальнейших шагов в сотрудничестве, совместных планов и необходимости сохранения четких и аргументированных позиций на международной арене.

Об этом Зеленский написал в Telegram 21 февраля.

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О чем общались Зеленский и Павел

Зеленский подчеркнул, что Европа должна выступать единым голосом для достижения справедливого мира, и заверил, что этот мир будет достигнут.

Кроме того, лидеры обсудили продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов и новые предложения по поддержке Украины со стороны Чешской Республики. Зеленский выразил глубокую благодарность за то, что даже в такие сложные времена чешский народ поддерживает Украину.

"Спасибо за вашу непоколебимую поддержку", — отметил президент Украины.

Напомним, что Зеленский 21 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили дальнейшие шаги и совместные планы на ближайшее будущее.

Кроме того, глава государств 20 февраля встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.