Разговор Зеленского и Голоба - что известно

Зеленский с премьером Словении обсудили окончание войны
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Он выразил благодарность за предоставление Украине 14 пакетов оборонной помощи.
Об этом украинский лидер написал в Telegram 21 февраля.
О чем общались Зеленский и Голоб
Президент Украины подчеркнул, что украинский народ искренне ценит непоколебимую поддержку словенского народа.
Стороны обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и совместные шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности.
"Быстрые и слаженные действия — это ключ к достижению справедливого и прочного мира. Словения проявила четкое понимание и готовность в этом вопросе", — написал он.
Кроме того, Президент рассказал Премьер-министру о новой инициативе "Продовольствие из Украины", направленной на оказание продовольственной помощи населению Сирии, и пригласил Словению присоединиться к этим усилиям.
Зеленский поблагодарил за поддержку.
Напомним, что Зеленский 21 февраля провёл телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили дальнейшие шаги и совместные планы на ближайшее будущее.
Кроме того, Зеленский сообщил о важном телефонном разговоре с Президентом Чехии Петром Павелом о дальнейших шагах в сотрудничестве.
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