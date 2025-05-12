Івана Гаврилюка вивели зі Ставки Верховного Головнокомандувача

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Фото: ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вивів Івана Гаврилюка зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача. У квітні 2025 року він залишив посаду першого заступника міністра оборони.

Відповідний указ №304/2025 опубліковано на сайті глави держави.

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Виключення Гаврилюка зі складу Ставки

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року Nº 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача І.Гаврилюка", — йдеться в документі.

Зазначимо, 11 квітня стало відомо про відставку Гаврилюка, який перебував на посаді з травня 2024 року. Суспільне з посиланням на джерело в Міноборони повідомило, що його рішення пов’язане з його ініціативою передати 78 мільярдів гривень польській фірмі-посередниці PHU Lechmar для закупівлі боєприпасів для ДПСУ. Закупівля мала проходити через АОЗ, де нещодавно призначили нового керівника.

Також джерело наголосило, що ця ініціатива завдала "репутаційної шкоди" міністру оборони Рустему Умєрову.

Нагадаємо, 18 квітня Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони.

Крім того, у квітні Зеленський звільнив голову Сумської ОВА Артюха. Відповідне рішення підтвердив уряд.