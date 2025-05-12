Ивана Гаврилюка вывели из Ставки Верховного Главнокомандующего

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Ивана Гаврилюка из состава Ставки Верховного Главнокомандующего. В апреле 2025 года он оставил должность первого заместителя министра обороны.

Соответствующий указ №304/2025 опубликован на сайте главы государства.

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Исключение Гаврилюка из состава Ставки

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю на частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года Nº 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И.Гаврилюка", — говорится в документе.

Отметим, 11 апреля стало известно об отставке Гаврилюка, который находился в должности с мая 2024 года. Суспільне со ссылкой на источник в Минобороны сообщило, что его решение связано с его инициативой передать 78 миллиардов гривен польской фирме-посреднице PHU Lechmar для закупки боеприпасов для ГПСУ. Закупка должна была проходить через АОЗ, где недавно назначили нового руководителя.

Также источник отметил, что эта инициатива нанесла "репутационный ущерб" министру обороны Рустему Умерову.

Напомним, 18 апреля Гаврилюка уволили с должности первого заместителя министра обороны.

Кроме того, в апреле Зеленский уволил главу Сумской ОВА Артюха. Соответствующее решение подтвердило правительство.