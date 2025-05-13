Переговори Зеленського і Путіна в Стамбулі — Україна чекає зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо російський диктатор Володимир Путін прилетить у Стамбул, а не в Анкару, то вони з президентом Таїпом Ердоганом також прибудуть туди. Він сподівається на особисту розмову.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив, що робить це для того, аби російська сторона не маніпулювала місцями для зустрічі. Також президент наголосив, що 15 травня він зустрінеться в Анкарі з Ердоганом.

"Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін готовий не тільки в медіа, а й реальному житті зустрічатися", — наголосив український лідер.

Зеленський додав, що запропонував Трампу долучитися до зустрічі, мовляв, це мало б більший вплив на Путіна.

Водночас він додав, якщо зустрічі з Путіним не буде — результату теж не буде, адже "все зайшло вже достатньо далеко".

Президент наголосив, якщо російський диктатор не приїде на переговори, це стане фінальною точкою того, що він не готовий до закінчення війни. Тоді лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи не стане 30-денне перемир'я подарунком для Путіна. Президент вважає, що цього часу замало для відновлення сил.

Крім того, глава держави наголосив, що перемир'я — вагомий крок до миру. Припинити вогонь може лише російський диктатор.