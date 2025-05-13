Переговоры Зеленского и Путина в Стамбуле — Украина ждет встречи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор Владимир Путин прилетит в Стамбул, а не в Анкару, то они с президентом Тайипом Эрдоганом также прибудут туда. Он надеется на личный разговор.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции во вторник, 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский объяснил, что делает это для того, чтобы российская сторона не манипулировала местами для встречи. Также президент подчеркнул, что 15 мая он встретится в Анкаре с Эрдоганом.

"Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин готов не только в медиа, но и реальной жизни встречаться", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что предложил Трампу присоединиться к встрече, мол, это имело бы большее влияние на Путина.

В то же время он добавил, если встречи с Путиным не будет — результата тоже не будет, ведь "все зашло уже достаточно далеко".

Президент подчеркнул, если российский диктатор не приедет на переговоры, это станет финальной точкой того, что он не готов к окончанию войны. Тогда лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания относительно санкций.

Напомним, ранее Зеленский ответил, не станет ли 30-дневное перемирие подарком для Путина. Президент считает, что этого времени мало для восстановления сил.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что перемирие — весомый шаг к миру. Прекратить огонь может только российский диктатор.