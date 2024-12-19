Зеленський відповів чи буде скорочувати чисельність ЗСУ

Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Марком Рютте. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що навіть після отримання запрошення до вступу в НАТО Україна не буде права скорочувати чисельність своїх сил безпеки та оборони. Він додав, щор сильна армія гарантуватиме в майбутньому безпеку для країни.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами у Брюсселі, пише "Європейська правда".

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Президент підкреслив, що найкращою гарантією безпеки для України є повноправне членство в Альянсі. Водночас він розглядає й інші варіанти гарантій, такі як санкційні та фінансові механізми. Проте Зеленський наголосив, що цього недостатньо, аби гарантувати, що Росія не повернеться до війни.

"Найкраще — це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – заявив Зеленський.

Крім того, частиною гарантій, за словами президента, повинна бути сильна економіка. Він відзначив успіхи України у забезпеченні фінансової підтримки від міжнародних партнерів, зокрема у покритті дефіциту бюджету під час війни. Зеленський підкреслив, що Україна вже має план фінансування дефіциту бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський відповів чи можуть в Україні розгорнути сили іноземних миротворців.

Крім того, Президент України обговорив з Генеральним секретарем НАТО можливості постачань засобів ППО в Україну.