Зеленский ответил, будет ли сокращать численность ВСУ

Владимир Зеленский на совместном брифинге с Марком Рютте. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже после получения приглашения к вступлению в НАТО, Украина не будет сокращать численность своих сил безопасности и обороны. Он добавил, что сильная армия будет гарантировать в будущем безопасность для страны.

Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

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Президент подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины является полноправное членство в Альянсе. В то же время, он рассматривает и другие варианты гарантий, такие как санкционные и финансовые механизмы. Однако Зеленский подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Россия не вернется к войне.

"Лучшее — это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", — заявил Зеленский.

Кроме того, частью гарантий, по словам президента, должна быть мощная экономика. Он отметил успехи Украины в обеспечении финансовой поддержки от международных партнеров, в частности, в покрытии дефицита бюджета во время войны. Зеленский подчеркнул, что у Украины уже есть план финансирования дефицита бюджета на 2025 год.

Напомним, также Владимир Зеленский ответил могут ли в Украине развернуть силы иностранных миротворцев.

Кроме того, президент Украины обсудил с Генеральным секретарем НАТО возможности поставок средств ПВО в Украину.