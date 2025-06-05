Обстріл Херсона 5 червня — Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по будівлі ОВА

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Унаслідок російського удару 5 червня будівля Херсонської обласної військової адміністрації (ХОВА) була повністю зруйнована. По адміністративній споруді було завдано два удари керованими авіабомбами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський зазначив, що росіяни цілеспрямовано завдали ударів по будівлі обласної адміністрації.

"Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", — йдеться у повідомленні.

Зруйнована Херсонська ОВА. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

За словами президента, для того, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати — потрібна сила.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", — підсумував Зеленський.

Наслідки російського удару. Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Нагадаємо, вранці 5 червня росіяни завдали першого удару по будівлі Херсонської ОВА. Тоді вибило вікна у службових кабінетах.

Вже у другій половині дня 5 червня окупанти здійснили ще одну атаку на Херсон за допомогою керованих авіаційних бомб і прямо влучили в адміністративну споруду.