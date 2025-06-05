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РФ вдруге вдарила КАБами по будівлі Херсонської ОВА — ЗМІ

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Дата публікації: 5 червня 2025 15:58
Росіяни вдарили по Херсону 5 червня - які наслідки
Будівля Херсонської ОВА після удару. Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські війська у четвер, 5 червня, здійснили атаку на Херсон за допомогою керованих авіаційних бомб. Влучання відбулося по будівлі обласної військової адміністрації.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Херсон 5 червня

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Прокудіна

О 15:26 голова ОВА попереджав, що російський літак перебував на пускових рубежах. А вже за кілька хвилин кілька авіаційних бомб летіли у напрямку Херсона.

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Скриншот дописів Прокудіна

Місцеве видання "Мост" пише, що внаслідок удару по будівлі ОВА утворилася вирва до першого поверху.

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Скриншот допису "Моста"

Нагадаємо, першого удару по будівлі ОВА в Херсоні росіяни завдали сьогодні вранці. Там ударною хвилею вибило вікна у службових кабінетах. 

Також росіяни вдарили по Чернігівській області безпілотниками — внаслідок влучання в будинок загинула родина рятувальника.

А через обстріли "шахедами" у Харкові пошкоджено сім будинків. Новини.LIVE побували на місці влучань та показали наслідки. 

Херсон обстріли війна в Україні Авіаудар КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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