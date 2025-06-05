Росіяни вдарили по Херсону 5 червня - які наслідки

Будівля Херсонської ОВА після удару. Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські війська у четвер, 5 червня, здійснили атаку на Херсон за допомогою керованих авіаційних бомб. Влучання відбулося по будівлі обласної військової адміністрації.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Херсон 5 червня

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Прокудіна

О 15:26 голова ОВА попереджав, що російський літак перебував на пускових рубежах. А вже за кілька хвилин кілька авіаційних бомб летіли у напрямку Херсона.

Скриншот дописів Прокудіна

Місцеве видання "Мост" пише, що внаслідок удару по будівлі ОВА утворилася вирва до першого поверху.

Скриншот допису "Моста"

Нагадаємо, першого удару по будівлі ОВА в Херсоні росіяни завдали сьогодні вранці. Там ударною хвилею вибило вікна у службових кабінетах.

Також росіяни вдарили по Чернігівській області безпілотниками — внаслідок влучання в будинок загинула родина рятувальника.

А через обстріли "шахедами" у Харкові пошкоджено сім будинків. Новини.LIVE побували на місці влучань та показали наслідки.