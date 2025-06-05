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Главная Армия РФ второй раз ударила КАБами по зданию Херсонской ОВА — СМИ

РФ второй раз ударила КАБами по зданию Херсонской ОВА — СМИ

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Дата публикации 5 июня 2025 15:58
Россияне ударили по Херсону 5 июня - какие последствия
Здание Херсонской ОГА после удара. Фото: Telegram/Александр Прокудин

Российские войска в четверг, 5 июня, совершили атаку на Херсон с помощью управляемых авиационных бомб. Попадание произошло по зданию областной военной администрации.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Атака на Херсон 5 июня

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Прокудина

В 15:26 глава ОГА предупреждал, что российский самолет находился на пусковых рубежах. А уже через несколько минут несколько авиационных бомб летели в направлении Херсона.

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Скриншот постаПрокудина

Местное издание "Мост" пишет, что в результате удара по зданию ОВА образовалась воронка до первого этажа.

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Скриншот поста "Моста"

Напомним, первый удар по зданию ОВА в Херсоне россияне нанесли сегодня утром. Там ударной волной выбило окна в служебных кабинетах.

Также россияне ударили по Черниговской области беспилотниками — в результате попадания в дом погибла семья спасателя.

А из-за обстрелов "шахедами" в Харькове повреждены семь домов. Новини.LIVE побывали на месте попаданий и показали последствия.

Херсон обстрелы война в Украине Авиаудар КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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