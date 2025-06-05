Обстрел Херсона 5 июня - Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по зданию ОВА

Зеленский отреагировал на удар РФ по зданию Херсонской ОВА
В результате российского удара 5 июня здание Херсонской областной военной администрации (ХОВА) было полностью разрушено. По административному сооружению было нанесено два удара управляемыми авиабомбами.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Удар по зданию ОВА
Зеленский отметил, что россияне целенаправленно нанесли удары по зданию областной администрации.
"Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизни. Абсолютно больные существа", — говорится в сообщении.
По словам Президента, для того, чтобы заставить россиян перестать разрушать и убивать — нужна сила.
"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", — подытожил Зеленский.
Напомним, утром 5 июня россияне нанесли первый удар по зданию Херсонской ОВА. Тогда выбило окна в служебных кабинетах.
Уже во второй половине дня 5 июня оккупанты совершили еще одну атаку на Херсон с помощью управляемых авиационных бомб и прямо попали в административное сооружение.
Читайте Новини.LIVE!