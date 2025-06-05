Обстрел Херсона 5 июня - Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по зданию ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате российского удара 5 июня здание Херсонской областной военной администрации (ХОВА) было полностью разрушено. По административному сооружению было нанесено два удара управляемыми авиабомбами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский отметил, что россияне целенаправленно нанесли удары по зданию областной администрации.

"Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизни. Абсолютно больные существа", — говорится в сообщении.

Разрушенная Херсонская ОВА. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

По словам Президента, для того, чтобы заставить россиян перестать разрушать и убивать — нужна сила.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", — подытожил Зеленский.

Последствия российского удара. Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Напомним, утром 5 июня россияне нанесли первый удар по зданию Херсонской ОВА. Тогда выбило окна в служебных кабинетах.

Уже во второй половине дня 5 июня оккупанты совершили еще одну атаку на Херсон с помощью управляемых авиационных бомб и прямо попали в административное сооружение.