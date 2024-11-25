Обстріли України 25 листопада — Зеленський відреагував на удари

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські окупанти вночі та зранку 25 листопада завдали ударів з різного типу озброєння по кількох українських містах. Станом на зараз відомо про щонайменше 20 поранених.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський розповів, що зараз ще триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей.

Крім того, десятки ударних дронів атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждала 16-річна дівчинка. Також ворог атакував Одесу. В місті через падіння уламків є пошкодження. Президент наголосив, що все вищезгадане — це лише одна доба російського терору проти України.

Наслідки ударів по Україні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки ударів по Україні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки ударів по Україні. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки ударів по Україні. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки ударів по Україні. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки ударів по Україні. Фото: ДСНС Харківщини 1 / 6

За його словами, загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Наразі ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі.

Глава держави подякував захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей та звернувся до союзників, аби зупипити ворожі удари.

"Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, зранку 25 листопада окупанти вдарили ракетою С-300 по центру Харкова. Внаслідок цього постраждали 19 людей, також є руйнування інфраструктури.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті є пошкодження.

Водночас близько 09:45 25 листопада вибухи лунали в Одесі. РФ випустила по місту балістичну ракету.