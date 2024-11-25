Обстрелы Украины 25 ноября — Зеленский отреагировал на удары

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские оккупанты ночью и утром 25 ноября нанесли удары разными типами вооружения по нескольким украинским городам. Состоянием на сейчас известно, по меньшей мере, о 20 раненых.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях.

Кроме того, десятки ударных дронов атаковали Запорожье, в результате чего пострадала 16-летняя девочка. Также враг атаковал Одессу. В городе из-за падения обломков есть повреждения. Президент подчеркнул, что все вышеупомянутое — это только сутки российского террора против Украины.

Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины

Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины 1 / 6

По его словам, всего Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Пока еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.

Глава государства поблагодарил защитников неба за сбивание, за круглосуточную работу по безопасности наших людей и обратился к союзникам, чтобы остановить вражеские удары.

"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, утром 25 ноября оккупанты ударили ракетой С-300 по центру Харькова. В результате пострадали 19 человек, также есть разрушение инфраструктуры.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.

В то же время около 09:45 25 ноября взрывы раздавались в Одессе. РФ выпустила по городу баллистическую ракету.