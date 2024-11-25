Обстрелы Украины 25 ноября — Зеленский отреагировал на удары

Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине
Российские оккупанты ночью и утром 25 ноября нанесли удары разными типами вооружения по нескольким украинским городам. Состоянием на сейчас известно, по меньшей мере, о 20 раненых.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Последствия обстрелов Украины 25 ноября
Зеленский рассказал, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях.
Кроме того, десятки ударных дронов атаковали Запорожье, в результате чего пострадала 16-летняя девочка. Также враг атаковал Одессу. В городе из-за падения обломков есть повреждения. Президент подчеркнул, что все вышеупомянутое — это только сутки российского террора против Украины.
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Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
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Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
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Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
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Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
По его словам, всего Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Пока еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.
Глава государства поблагодарил защитников неба за сбивание, за круглосуточную работу по безопасности наших людей и обратился к союзникам, чтобы остановить вражеские удары.
"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, утром 25 ноября оккупанты ударили ракетой С-300 по центру Харькова. В результате пострадали 19 человек, также есть разрушение инфраструктуры.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.
В то же время около 09:45 25 ноября взрывы раздавались в Одессе. РФ выпустила по городу баллистическую ракету.
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