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Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине

25 ноября 2024 11:43
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 25 ноября — Зеленский отреагировал на удары
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупанты ночью и утром 25 ноября нанесли удары  разными типами вооружения по нескольким украинским городам. Состоянием на сейчас известно, по меньшей мере, о 20 раненых.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский рассказал, что сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях.

Кроме того, десятки ударных дронов атаковали Запорожье, в результате чего пострадала 16-летняя девочка. Также враг атаковал Одессу. В городе из-за падения обломков есть повреждения. Президент подчеркнул, что все вышеупомянутое — это только сутки российского террора против Украины.

  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 1
    Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 2
    Последствия ударов по Украине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 3
    Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 4
    Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 5
    Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Зеленский отреагировал на масштабные удары по Украине - фото 6
    Последствия ударов по Украине. Фото: ГСЧС Харьковщины
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По его словам, всего Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Пока еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.

Глава государства поблагодарил защитников неба за сбивание, за круглосуточную работу по безопасности наших людей и обратился к союзникам, чтобы остановить вражеские удары.

"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, утром 25 ноября оккупанты ударили ракетой С-300 по центру Харькова. В результате пострадали 19 человек, также есть разрушение инфраструктуры.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.

В то же время около 09:45 25 ноября взрывы раздавались в Одессе. РФ выпустила по городу баллистическую ракету.

Владимир Зеленский Одесса Харьков Запорожье обстрелы война в Украине

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