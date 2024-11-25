Обстріл Запоріжжя 25 листопада — дитина отримала поранення

Ліквідація наслідків російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти понеділка, 25 листопада, десятки російських "шахедів" атакували Запоріжжя. У місті є пошкодження.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

"Поранена одна дитина. За уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА додав, що лікарі надали дитині допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Пост Федорова у Telegram

Також ми повідомляли, що унаслідок атаки на Запоріжжя було поранено 16-річну дівчину.

Раніше ми писали, що Росія намагається вбудувати штучний інтелект у свої безпілотники. Таким чином ворог хоче перевантажити українську систему протиповітряної оборони.