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Ночью Запорожье атаковали десятки БпЛА — пострадал ребенок

25 ноября 2024 08:11
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Запорожья 25 ноября — ребенок получил ранение
Ликвидация последствий российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на понедельник, 25 ноября, десятки российских "шахедов" атаковали Запорожье. В городе есть повреждения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, в Запорожье в результате атаки беспилотников взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

"Ранен один ребенок. По уточненным данным от медиков — это тринадцатилетний мальчик", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА добавил, что врачи оказали ребенку помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

Обстрел Запорожья
Пост Федорова в Telegram

Также мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.

Ранее мы писали, что Россия пытается встроить искусственный интеллект в свои беспилотники. Таким образом, враг хочет перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

беспилотники Запорожье обстрелы война в Украине війна

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