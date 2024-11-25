Обстрел Запорожья 25 ноября — ребенок получил ранение

Ночью Запорожье атаковали десятки БпЛА — пострадал ребенок
В ночь на понедельник, 25 ноября, десятки российских "шахедов" атаковали Запорожье. В городе есть повреждения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.
Что известно о разрушениях и пострадавших
По словам Федорова, в Запорожье в результате атаки беспилотников взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.
"Ранен один ребенок. По уточненным данным от медиков — это тринадцатилетний мальчик", — говорится в сообщении.
Начальник ОВА добавил, что врачи оказали ребенку помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.
Также мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.
Ранее мы писали, что Россия пытается встроить искусственный интеллект в свои беспилотники. Таким образом, враг хочет перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.
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