Зеленський скасує візит до ПАР через масовану атаку Росії 24 квітня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку з боку Росії в ніч проти 24 квітня. Він звернувся до партнерів та повідомив про скасування свого запланованого візиту до ПАР.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Володимир Зеленський зауважив, що Україна вже 44 дні дотримується режиму повного припинення вогню, запропонованого Сполученими Штатами, тоді як Росія продовжує здійснювати атаки та уникати відповідальності.

"Дуже важливо, щоб усі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що відбулася доповідь від військового командування. Міністру оборони доручено невідкладно зв'язатися з міжнародними партнерами задля посилення протиповітряної оборони.

Також глава держави повідомив, що планує поінформувати Президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу, який наразі головує в G20, про ситуацію в Україні.

"Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей. Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, на російську масовану атаку відреагував також міністр оборони України Рустем Умєров.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, чим саме атакувала Україну Росія в ніч проти 24 квітня та скільки цілей вдалося знешкодити.

Тим часом у Києві триває ліквідація наслідків обстрілу та пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів вдалося дістати живим чоловіка, який пробув там понад шість годин у свідомості.

Втім, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що рятувальники знайшли мертвими під завалами двох дітей.