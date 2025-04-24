Масований обстріл України 24 квітня — чим Росія атакувала і скільки збили цілей

Рятувальники виносять тіло загиблого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч на 24 квітня Україна пережила одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час. Росія застосувала комбінований удар і запустила одночасно ракети різного типу та ударні дрони, завдавши ударів по кількох регіонах, серед яких найбільшого удару зазнала столиця. Загалом було зафіксовано 215 повітряних цілей, з яких українські сили оборони знищили 112 – йдеться про 48 ракет і 64 безпілотники типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Росія випустила 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 37 крилатих Х-101, шість "Іскандерів-К", 12 "Калібрів", чотири керовані ракети Х-59 та Х-69 з тактичної авіації, а також 145 Shahed і безпілотників-імітаторів.

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Понад половину з них українська ППО перехопила — працювали авіація, зенітні підрозділи, мобільні групи та засоби радіоелектронної боротьби. До масштабної операції були залучені пілоти на F-16 і Mirage, які знищили десятки цілей у повітрі.

Станом на 10:00 підтверджено, що ПС ЗСУ збили:

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударні БпЛА Shahed.

Наслідки атаки по Україні

Найбільш інтенсивні удари припали на Київ та його околиці, але також постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя й Хмельницька область. У низці регіонів зафіксовано влучання, пошкодження будівель і поранених, проте завдяки злагодженій роботі ППО вдалося уникнути ще більших руйнувань.

Нагадаємо, у Харкові, як зазначив мер Ігор Терехов, за ніч 24 квітня нарахували 10 ракетних атак та 14 безпілотників. У Києві наразі відомо про 70 травмованих та 9 загиблих. Найбільша кількість жертв та руйнувань у Святошинському районі, там тривають пошуково-рятувальні роботи.

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