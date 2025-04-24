Массированный обстрел Украины 24 апреля — чем Россия атаковала и сколько сбили целей

Спасатели выносят тело погибшего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 24 апреля Украина пережила одну из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Россия применила комбинированный удар и запустила одновременно ракеты различного типа и ударные дроны, нанеся удары по нескольким регионам, среди которых наибольшему удару подверглась столица. Всего было зафиксировано 215 воздушных целей, из которых украинские силы обороны уничтожили 112 — речь идет о 48 ракетах и 64 беспилотниках типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Россия выпустила 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 37 крылатых Х-101, шесть "Искандеров-К", 12 "Калибров", четыре управляемые ракеты Х-59 и Х-69 с тактической авиации, а также 145 Shahed и беспилотников-имитаторов.

Статистика сбития. Фото: ВС ВСУ

Более половины из них украинская ПВО перехватила — работали авиация, зенитные подразделения, мобильные группы и средства радиоэлектронной борьбы. В масштабной операции были задействованы пилоты на F-16 и Mirage, которые уничтожили десятки целей в воздухе.

По состоянию на 10:00 подтверждено, что ВС ВСУ сбили:

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

31 крылатую ракету Х-101;

6 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

64 ударных БпЛА Shahed.

Последствия атаки по Украине

Наиболее интенсивные удары пришлись на Киев и его окрестности, но также пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область. В ряде регионов зафиксировано попадание, повреждение зданий и раненых, однако благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать еще больших разрушений.

Напомним, в Харькове, как отметил мэр Игорь Терехов, за ночь 24 апреля насчитали 10 ракетных атак и 14 беспилотников. В Киеве пока известно о 70 травмированных и девять погибших. Наибольшее количество жертв и разрушений в Святошинском районе, там продолжаются поисково-спасательные работы.

На российские массированные обстрелы отреагировал Владимир Зеленский.