Зеленский отменит визит в ЮАР из-за массированной атаки России 24 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку со стороны России в ночь на 24 апреля. Он обратился к партнерам и сообщил об отмене своего запланированного визита в ЮАР.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Владимир Зеленский отметил, что Украина уже 44 дня придерживается режима полного прекращения огня, предложенного Соединенными Штатами, тогда как Россия продолжает осуществлять атаки и избегать ответственности.

"Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Примерно 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что состоялся доклад от военного командования. Министру обороны поручено безотлагательно связаться с международными партнерами для усиления противовоздушной обороны.

Также глава государства сообщил, что планирует проинформировать Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу, который сейчас председательствует в G20, о ситуации в Украине.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах — в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", — пояснил Зеленский.

Напомним, на российскую массированную атаку отреагировал также министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, чем именно атаковала Украину Россия в ночь на 24 апреля и сколько целей удалось обезвредить.

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий обстрела и поисково-спасательные работы. Из-под завалов удалось достать живым мужчину, который пробыл там более шести часов в сознании.

Впрочем, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что спасатели нашли мертвыми под завалами двоих детей.