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Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

16 січня 2025 18:39
Ольга Антоновська - редактор
Введення миротворців в Україну — з ким ведуть перемовини
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Наразі Україна веде перемовини з різними країнами щодо розміщення на нашій території миротворчих військ. Однак про їхню чисельність наразі говорити зарано.

Так відповів Президент України Володимир Зеленський на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час конференції в четвер, 16 січня.

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Як зазначив Зеленський, чисельність миротворчих військ, ймовірно, залежатиме від гарантій безпеки. Наразі про точну кількість говорити зарано, але перемовини з різними країнами ведуться.

"Сьогодні ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення військового контингенту. Ми говорили про це достатньо детально з Президентом Франції Емануелем Макроном, проговорюємо з Польщею, говорили з нашими балтійськими партнерами, обговорюємо і з Британією. Сьогодні говорити про деякі деталі ще зарано", — сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що можливість відправлення військового контингенту в Україну обговорюють з тими країнами, які хочуть це робити. Також йдеться про ті держави, які спроможні зробити такий крок.

"Про чисельність сьогодні говорити зарано. Це залежить від того, який буде формат гарантій безпеки для України. Тому що це може бути тільки сегментом реальних гарантій для України й українців. В будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки без США. З новою Америкою ми це ще не обговорювали. Тільки після нової влади США ми будемо розуміти конструкцію майбутньої безпеки для України", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Київ сьогодні прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обох країн підписали угоду про 100-річне партнерство.

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час розмови йшлося про ситуацію в Україні.

Володимир Зеленський армія війна в Україні війна військовослужбовці миротворці

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