Введение миротворцев в Украину — с кем ведут переговоры

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сейчас Украина ведет переговоры с разными странами о размещении на нашей территории миротворческих войск. Однако об их численности пока говорить рано.

Так ответил Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время конференции в четверг, 16 января.

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Как отметил Зеленский, численность миротворческих войск, вероятно, будет зависеть от гарантий безопасности. Сейчас о точном количестве говорить рано, но переговоры с разными странами ведутся.

"Сегодня мы проговариваем эту французскую инициативу по размещению военного контингента. Мы говорили об этом достаточно подробно с Президентом Франции Эмануэлем Макроном, проговариваем с Польшей, говорили с нашими балтийскими партнерами, обсуждаем и с Британией. Сегодня говорить о некоторых деталях еще рано", — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что возможность отправки военного контингента в Украину обсуждают с теми странами, которые хотят это делать. Также речь идет о тех государствах, которые способны сделать такой шаг.

"О численности сегодня говорить рано. Это зависит от того, какой будет формат гарантий безопасности для Украины. Потому что это может быть только сегментом реальных гарантий для Украины и украинцев. В любом случае мы не рассматриваем гарантии безопасности без США. С новой Америкой мы это еще не обсуждали. Только после новой власти США мы будем понимать конструкцию будущей безопасности для Украины", — заявил Зеленский.

Напомним, в Киев сегодня прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обеих стран подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время разговора речь шла о ситуации в Украине.