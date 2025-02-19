Зеленський назвав суму витрат України на війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 лютого, назвав витрати нашої країни на війну проти Росії. За його словами, це коштувало нам 320 мільярдів доларів.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Києві у середу, 19 лютого.

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Зеленський зазначив, що війна для України загалом коштувала 320 мільярдів доларів. З цих коштів 120 мільярдів профінансував наш народ, а 200 мільярдів доларів — США та ЄС.

"Ми говоримо про зброю, це пакет зброї 320 мільярдів доларів. Всього США окремо дали нам близько 67 мільярдів доларів — те, що ми отримали зброєю і ми отримали плюс 31,5 мільярдів доларів — це фінансова допомога в бюджет", — сказав він.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має повернути гроші, які надали США в межах допомоги під час війни. Він вважає, що це близько 300-350 мільярдів доларів.

Але Зеленський зазначив, що Вашингтон надав Україні набагато меншу суму. Він наголосив, що вимога Трампа щодо повернення 500 мільярдів доларів корисними копалинами — це "несерйозна розмова".