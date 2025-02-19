Зеленский назвал сумму расходов Украины на войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 февраля, назвал расходы нашей страны на войну против России. По его словам, это стоило нам 320 миллиардов долларов.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Киеве в среду, 19 февраля.

Читайте также:

Расходы Украины на войну

Зеленский отметил, что война для Украины в целом стоила 320 миллиардов долларов. Из этих средств 120 миллиардов профинансировал наш народ, а 200 миллиардов долларов — США и ЕС.

"Мы говорим об оружии, это пакет оружия 320 миллиардов долларов. Всего США отдельно дали нам около 67 миллиардов долларов — то, что мы получили оружием и мы получили плюс 31,5 миллиардов долларов — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть деньги, которые предоставили США в рамках помощи во время войны. Он считает, что это около 300-350 миллиардов долларов.

Но Зеленский отметил, что Вашингтон предоставил Украине гораздо меньшую сумму. Он подчеркнул, что требование Трампа по возврату 500 миллиардов долларов полезными ископаемыми — это "несерьезный разговор".