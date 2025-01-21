Мобілізація в РФ — Зеленський відповів, скількох можуть долучити до армії

Володимир Зеленський під час виступу в Давосі. Фото: Офіс Президента

Зараз Росія може мобілізувати до 1,5 мільйона солдатів. Натомість європейські країни мають в рази менші армії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час промови в Давосі у вівторок, 21 січня.

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Як заявив глава держави, зараз Росія може мобілізувати до армії приблизно 1,3-1,5 мільйона військових. В українському війську, за словами Зеленського, є понад 800 тисяч бійців.

"На другому місці після нас — Франція з понад 200 тисячами. Потім — Німеччина, Італія та Велика Британія. У решти — менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе сама. Це ситуація, коли всі ми повинні стояти разом, щоб щось значити", — сказав Президент України.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський розповів про втрати бійців КНДР у Курській області. Він додав, що Росія не змогла витиснути українських військових зі своєї території.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський зробив низку заяв. Вони стосувались війни в Україні, позиції Європи, розвитку спільних проєктів й не тільки.