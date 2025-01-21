Мобилизация в РФ — Зеленский ответил, скольких могут приобщить к армии

Зеленский ответил, сколько людей может мобилизовать Россия
Сейчас Россия может мобилизовать до 1,5 миллиона солдат. Вместе с тем, европейские страны имеют в разы меньшие армии.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время речи в Давосе во вторник, 21 января.
Численность российской армии
Как заявил глава государства, сейчас Россия может мобилизовать в армию примерно 1,3-1,5 миллиона военных. В украинском войске, по словам Зеленского, есть более 800 тысяч бойцов.
"На втором месте после нас — Франция с более 200 тысячами. Затем — Германия, Италия и Великобритания. У остальных — меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя сама. Это ситуация, когда все мы должны стоять вместе, чтобы что-то значить", — сказал президент Украины.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал о потерях бойцов КНДР в Курской области. Он добавил, что Россия не смогла вытеснить украинских военных со своей территории.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. Они касались войны в Украине, позиции Европы, развития совместных проектов и не только.
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