Українська армія — Зеленський відповів, що змінилось з початку війни

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

На початку повномасштабної війни українська армія в більшості складалась з кадрових військових. Через втрати кількість мобілізованих зростає, відповідно змінюється й формат війська.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP у неділю, 2 лютого.

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Як зазначив глава держави, втрати є з обох сторін — і в України, і в Росії. Через це в армії доводиться мобілізувати більше людей.

"Коли війна починалась — 90% нашої армії складали кадрові офіцери, а 10% були мобілізовані люди", — зазначив Президент.

За його словами, аби зберегти життя особового складу, армію зараз перебудовують. Йдеться про заміну людей технологіями.

"Наші люди роблять все, щоб технологічно ми могли замінювати особовий склад. Краще втрачати ті чи інші дрони у великій кількості й роботизовані системи, ніж втрачати людей", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, також в інтерв'ю глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз як ніколи близька до миру. За його словами, українці зазнали великих втрат під час боротьби за незалежність.

Також Президент України відповів, скільки фінансової допомоги отримала Україна від США. Як зазначив Зеленський, йдеться про мільярди доларів.