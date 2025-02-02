Украинская армия — Зеленский ответил, что изменилось с начала войны

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В начале полномасштабной войны украинская армия в большинстве состояла из кадровых военных. Из-за потерь количество мобилизованных растет, соответственно меняется и формат войска.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP в воскресенье, 2 февраля.

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Как отметил глава государства, потери есть с обеих сторон — и в Украины, и в России. Поэтому в армию приходится мобилизовать больше людей.

"Когда война начиналась — 90% нашей армии составляли кадровые офицеры, а 10% были мобилизованные люди", — отметил Президент.

По его словам, чтобы сохранить жизнь личного состава, армию сейчас перестраивают. Речь идет о замене людей технологиями.

"Наши люди делают все, чтобы технологически мы могли заменять личный состав. Лучше терять те или иные дроны в большом количестве и роботизированные системы, чем терять людей", — сказал Зеленский.

Напомним, также в интервью глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас как никогда близка к миру. По его словам, украинцы понесли большие потери во время борьбы за независимость.

Также Президент Украины ответил, сколько финансовой помощи получила Украина от США. Как отметил Зеленский, речь идет о миллиардах долларов.