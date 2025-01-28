Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо половина армії піде додому, тоді треба було здаватися в перший день війни. Крім того, всіх незгодних президент РФ Володимир Путін вб'є.

Про це голова української держави сказав в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Зеленський зазначив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів в країні, однак повноцінне повернення додому з фронту не передбачено законом. Тому цю війну потрібно завершити і примусити Росію зробити це.

"Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися. Так і є, тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться, Путін нас вб'є всіх... точно все зруйнує. А хто буде не погоджуватись, вони нас вб'ють", — сказав президент.

Відповідаючи ведучій на питання Зеленський додав, що в усіх містечках і селах, де був спротив, росіяни все зруйнували і вбили людей. У свою чергу ті, хто поїхали, залишилися ні з чим.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент сказав, що адміністрація президента США часів Барака Обами ніяк не відреагувала, коли почалася окупація українських територій у 2014 році. Він додав, що реакція США була пізніше, але "тихою".

Також Володимир Зеленський заявив, що відмова України від ядерної зброї була тупістю та безвідповідальністю, тому що країна не отримала взамін реальних гарантій безпеки.