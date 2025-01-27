Як США відреагували на окупацію України — Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Війна в Україні — це ребус, який Дональду Трампу потрібно буде розв'язати, аби завершити конфлікт. Це буде непросто, оскільки окупація територій України починалась не воєнними діями, а тихим мовчанням і України, і США, і інших країн.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі у понеділок, 27 січня.

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Як зазначив глава держави, Україна зараз хоче справедливого миру і неповернення Путіна знову до окупації. Новий Президент США Дональд Трамп може це зробити, переконаний Зеленський. Він додав, що у Трампа є "сила світу" і він може домінувати.

"Наша війна це такий ребус, який доведеться розв'язувати Трампу, якщо він це зможе зробити — він переможець. Це буде непросто, але я б дуже хотів, щоб йому вдалося, авжеж, разом з нами", — сказав глава держави.

Як пояснив Зеленський, завершення війни буде складним, оскільки починалась окупація ще у 2014 році. Президент України назвав її "повільною і тихою".

"Коли вони окуповували Крим, наприклад, ми не воювали з ними. Ніхто не давав ніяких наказів. Були окремі наші сміливі військові, які нікуди не побігли, і без будь-яких наказів зустрічали ворога так, як потрібно було зустрічати", — зазначив Президент

Він додав, що коли на території України були "зелені чоловічки", ні в кого не було реакції. Навіть у самої України.

"Тільки журналісти про це говорили, влади не було. Армії не було. Нічого не було. Європа теж дивилась, що відбувається. Деякі негучні голоси говорили. Яка була реакція адміністрації Президента США? Нуль", — сказав Зеленський.

Він додав, що реакція США, президентом якої на той час був Обама, була пізніше, але "тихою". Мовляв, вони спілкувались з українською владою та президентами інших країн, але просили нічого не починати.

"Що не починати? Нас окупували. Тобто, все зробили так тихенько. Така окупація Криму, частини Донбасу. Потім там вже були бої. Але реакції не було і все це привело до абсолютно зрадницького моменту, бо ти — "на шпагаті", — заявив Зеленський.

Через це, переконаний глава держави, Росії дали можливість без війни окупувати українські землі. Зеленський також додав, що зустрівся з Трампом вже наприкінці його першої каденції. Однак, за словами Президента України, зараз у Дональда Трампа є можливість вплинути на ситуацію — посилити санкції, а також збільшити допомогу Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 27 січня, перебуває з візитом у Польщі. Він бере участь у церемонії з нагоди 80-ї річниці визволення в’язнів Аушвіцу.

Коли Президент України вшанував пам'ять жертв Голокосту під час церемонії, поставивши свічку, зала вибухнула оплесками. Цей момент став символічним у зв'язку з війною в Україні.