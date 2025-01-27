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Зеленский рассказал о реакции Обамы на начало оккупации Украины

27 января 2025 20:38
Ольга Антоновская - редактор
Как США отреагировали на оккупацию Украины — Зеленский раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Война в Украине — это ребус, который Дональду Трампу нужно будет решить, чтобы завершить конфликт. Это будет непросто, поскольку оккупация территорий Украины начиналась не военными действиями, а тихим молчанием и Украины, и США, и других стран.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали в понедельник, 27 января.

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Какая реакция была на оккупацию Украины

Как отметил глава государства, Украина сейчас хочет справедливого мира и невозвращения Путина снова к оккупации. Новый Президент США Дональд Трамп может это сделать, убежден Зеленский. Он добавил, что у Трампа есть "сила мира" и он может доминировать.

"Наша война это такой ребус, который придется развязывать Трампу, если он это сможет сделать — он победитель. Это будет непросто, но я бы очень хотел, чтобы ему удалось, конечно, вместе с нами", — сказал глава государства.

Как пояснил Зеленский, завершение войны будет сложным, поскольку начиналась оккупация еще в 2014 году. Президент Украины назвал ее "медленной и тихой".

"Когда они оккупировали Крым, например, мы не воевали с ними. Никто не давал никаких приказов. Были отдельные наши смелые военные, которые никуда не побежали, и без каких-либо приказов встречали врага так, как нужно было встречать", — отметил Президент.

Он добавил, что когда на территории Украины были "зеленые человечки", ни у кого не было реакции. Даже у самой Украины.

"Только журналисты об этом говорили, власти не было. Армии не было. Ничего не было. Европа тоже смотрела, что происходит. Некоторые негромкие голоса говорили. Какая была реакция администрации Президента США? "Ноль", — сказал Зеленский.

Он добавил, что реакция США, президентом которой в то время был Обама, была позже, но "тихой". Мол, они общались с украинскими властями и президентами других стран, но просили ничего не начинать.

"Что не начинать? Нас оккупировали. То есть, все сделали так тихонько. Такая оккупация Крыма, части Донбасса. Потом там уже были бои. Но реакции не было и все это привело к абсолютно предательскому моменту, потому что ты — "на шпагате", — заявил Зеленский.

Из-за этого, убежден глава государства, России дали возможность без войны оккупировать украинские земли. Зеленский также добавил, что встретился с Трампом уже в конце его первой каденции. Однако, по словам Президента Украины, сейчас у Дональда Трампа есть возможность повлиять на ситуацию — усилить санкции, а также увеличить помощь Украине.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня, 27 января, находится с визитом в Польше. Он принимает участие в церемонии по случаю 80-летия освобождения узников Аушвица.

Когда Президент Украины почтил память жертв Холокоста во время церемонии, поставив свечу, зал разразился аплодисментами. Этот момент стал символичным в связи с войной в Украине.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Россия Америка

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