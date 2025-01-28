Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой arrow

Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой

28 января 2025 03:13
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский заявил, что если половина армии пойдет домой, тогда надо было сдаваться в первый день
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если половина армии уйдет домой, тогда надо было сдаваться в первый день войны. Кроме того, всех несогласных президент РФ Владимир Путин убьет.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

Читайте также:

Какие будут последствия, если армия уйдет домой

Зеленский отметил, что военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов в стране, однако полноценное возвращение домой с фронта не предусмотрено законом. Поэтому эту войну нужно завершить и заставить Россию сделать это.

"Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть, потому что если завтра половина людей пойдет домой, вернется, Путин нас убьет всех... точно все разрушит. А кто будет не соглашаться, они нас убьют", — сказал президент.

Отвечая ведущей на вопрос Зеленский добавил, что во всех городках и селах, где было сопротивление, россияне все разрушили и убили людей. В свою очередь те, кто уехали, остались ни с чем.

Напомним, в этом же интервью президент сказал, что администрация президента США времен Барака Обамы никак не отреагировала, когда началась оккупация украинских территорий в 2014 году. Он добавил, что реакция США была позже, но "тихой".

Также Владимир Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был тупостью и безответственностью, потому что страна не получила взамен реальных гарантий безопасности.

Владимир Зеленский армия военные война в Украине фронт ситуация на фронте

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:13 Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой

02:14 Жорин высказался о снижения мобилизационного возраста в Украине

01:32 Университет обязал курсанта выплатить деньги — что решил суд

Срочная новость

01:02 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

00:57 В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

00:49 В Киеве объявили воздушную тревогу

Срочная новость

00:46 В Харькове прилет — на месте удара пожар

Срочная новость

00:40 В Харькове был слышен взрыв

00:30 ТЦК не выдает приписное — куда обращаться

Срочная новость

00:26 В большинстве областей Украины объявили тревогу — в чем причина

03:13 Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой

02:14 Жорин высказался о снижения мобилизационного возраста в Украине

01:32 Университет обязал курсанта выплатить деньги — что решил суд

Срочная новость

01:02 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

00:57 В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

00:49 В Киеве объявили воздушную тревогу

Срочная новость

00:46 В Харькове прилет — на месте удара пожар

Срочная новость

00:40 В Харькове был слышен взрыв

00:30 ТЦК не выдает приписное — куда обращаться

Срочная новость

00:26 В большинстве областей Украины объявили тревогу — в чем причина

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать