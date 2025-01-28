Зеленский заявил, что если половина армии пойдет домой, тогда надо было сдаваться в первый день

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если половина армии уйдет домой, тогда надо было сдаваться в первый день войны. Кроме того, всех несогласных президент РФ Владимир Путин убьет.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Зеленский отметил, что военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов в стране, однако полноценное возвращение домой с фронта не предусмотрено законом. Поэтому эту войну нужно завершить и заставить Россию сделать это.

"Если завтра, например, половина армии просто уйдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться. Так и есть, потому что если завтра половина людей пойдет домой, вернется, Путин нас убьет всех... точно все разрушит. А кто будет не соглашаться, они нас убьют", — сказал президент.

Отвечая ведущей на вопрос Зеленский добавил, что во всех городках и селах, где было сопротивление, россияне все разрушили и убили людей. В свою очередь те, кто уехали, остались ни с чем.

Напомним, в этом же интервью президент сказал, что администрация президента США времен Барака Обамы никак не отреагировала, когда началась оккупация украинских территорий в 2014 году. Он добавил, что реакция США была позже, но "тихой".

Также Владимир Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного оружия был тупостью и безответственностью, потому что страна не получила взамен реальных гарантий безопасности.