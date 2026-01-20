Обстріл України 20 січня — Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Російські окупанти у ніч проти 20 січня завдали комбінованого удару по Україні. Ворог застосував для атаки балістичні, крилаті ракети та ударні дрони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Наслідки обстрілів України 20 січня

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили", — розповів Зеленський.

Наслідки обстрілів Полтавщини. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Обстріл Одеської області. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС

За його словами, росіяни використали для удару значну кількість балістики, крилатих ракет та понад 300 ударних дронів. Протиповітряна оборона України відпрацювала по суттєвій кількості цілей. Президент зазначив, що за добу до цього наша країна отримала необхідні ракети, і це суттєво допомогло.

"Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи — працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО — це реальний захист життя людей", — підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що у форматі спеціального енергетичного селектора визначать повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям. Зазначається, що найскладніша ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення.

Президент вважає, що важливо, аби світ не мовчав про це. На його думку, Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання людей.

"Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній — усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами", — сказав глава держави.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Наразі в енергосистемі складна ситуація.

Водночас у Києві тисячі будинків залишились без тепла. А Лівий берег повністю без водопостачання.