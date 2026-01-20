Обстрел Украины 20 января — Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Российские оккупанты в ночь на 20 января нанесли комбинированный удар по Украине. Враг применил для атаки баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Последствия обстрелов Украины 20 января

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области. Всюду привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", — рассказал Зеленский.

Последствия обстрелов Полтавщины. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Обстрел Одесской области. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

По его словам, россияне использовали для удара значительное количество баллистики, крылатых ракет и более 300 ударных дронов. Противовоздушная оборона Украины отработала по существенному количеству целей. Президент отметил, что за сутки до этого наша страна получила необходимые ракеты, и это существенно помогло.

"Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "петриотов", для "насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы — работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО — это реальная защита жизни людей", — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что в формате специального энергетического селектора определят полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям. Отмечается, что самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления.

Президент считает, что важно, чтобы мир не молчал об этом. По его мнению, Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми.

"Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний — все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами", — сказал глава государства.

Напомним, в результате обстрелов в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света. Сейчас в энергосистеме сложная ситуация.

В то же время в Киеве тысячи домов остались без тепла. А Левый берег полностью без водоснабжения.