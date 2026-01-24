Відео
Головна Армія Зеленський привітав військових з Днем СЗР — вручив нагороди

Зеленський привітав військових з Днем СЗР — вручив нагороди

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:05
День зовнішньої розвідки 2026 — Зеленський вручив бійцям нагороди
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 24 січня привітав військових з Днем зовнішньої розвідки. Він вручив бійцям нагороди та подякував за інформацію, аналітику й бойову роботу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Привітання Зеленського з Днем зовнішньої розвідки

"Сьогодні День зовнішньої розвідки. Дякую за інформацію, за аналітику й також за бойову роботу — за дипстрайки, які здійснюються силами СЗР. Розуміємо, що потенціал Служби зовнішньої розвідки значно більший", — сказав Зеленський. 

Він додав, що перспектива бійців — це зовнішні операції не просто для впливу та здобуття даних, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України. Президент підкреслив, що такий потенціал є і ми будемо розвивати нашу зовнішню розвідку. 

Глава держави зазначив, що розраховує на продовження дипстрайків та роботи військових СЗР для здобуття необхідної Україні інформації. За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб було більше обробки даних і більше ваших даних для нашого суспільства, щоб усі наші люди бачили та цінували роботу.

Він подякував військовим за роботу та вручив їм державні нагороди.

Нагадаємо, 24 січня, в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Офіційно це свято встановлено 22 листопада 2018 року. 

Раніше з Днем зовнішньої розвідки бійців привітав Сирський. Він відзначив, що робота людей у цій сфері залишається невидимою для суспільства, але має неоціненне значення для безпеки України. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
