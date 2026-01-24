День Служби зовнішньої розвідки — вітання від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав військових та ветеранів з Днем Служби зовнішньої розвідки. Він відзначив, що робота людей у цій сфері залишається невидимою для суспільства, але має неоціненне значення для безпеки України.

Про це Олександр Сирський написав у своєму Telegram.

Привітання Сирського з Днем СЗР

"В умовах повномасштабної російської агресії проти України нашим розвідникам вдається дізнаватися про наміри ворога, прораховувати його дії, щоб Сили оборони України могли діяти на випередження, зберігати життя наших військовослужбовців та завдавати ворогу нищівних ударів", — наголосив Сирський.

Він підкреслив, що Служба зовнішньої розвідки — це інтелект, мужність і відповідальність. Це люди, які кожен день протистоять агресору на невидимому фронті, діючи рішуче, точно й ефективно.

Головнокомандувач подякував усім співробітникам СЗР за професіоналізм, самопожертву та служіння на користь українському народові.

"Пам'ятаємо і шануємо військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, які віддали найцінніше — свої життя — за незалежність України і за свободу українського народу в боротьбі проти російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава", — додав генерал.

