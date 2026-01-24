Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Тримають невидимий фронт — Сирський привітав бійців з Днем СЗР

Тримають невидимий фронт — Сирський привітав бійців з Днем СЗР

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 11:55
День Служби зовнішньої розвідки — вітання від Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав військових та ветеранів з Днем Служби зовнішньої розвідки. Він відзначив, що робота людей у цій сфері залишається невидимою для суспільства, але має неоціненне значення для безпеки України. 

Про це Олександр Сирський написав у своєму Telegram.

Реклама
Читайте також:

Привітання Сирського з Днем СЗР

"В умовах повномасштабної російської агресії проти України нашим розвідникам вдається дізнаватися про наміри ворога, прораховувати його дії, щоб Сили оборони України могли діяти на випередження, зберігати життя наших військовослужбовців та завдавати ворогу нищівних ударів", — наголосив Сирський. 

Він підкреслив, що Служба зовнішньої розвідки — це інтелект, мужність і відповідальність. Це люди, які кожен день протистоять агресору на невидимому фронті, діючи рішуче, точно й ефективно. 

Головнокомандувач подякував усім співробітникам СЗР за професіоналізм, самопожертву та служіння на користь українському народові. 

"Пам'ятаємо і шануємо військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, які віддали найцінніше — свої життя — за незалежність України і за свободу українського народу в боротьбі проти російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава", — додав генерал. 

Нагадаємо, 22 січня відзначали День соборності. Зеленський привітав українців та наголосив на значенні єдності як ключової сили держави в умовах повномасштабної війни.

Також ми писали, які свята відзначатимуть у лютому. Останній місяць зими сповнений скорботних та пам'ятних дат.

Служба зовнішньої розвідки привітання війна в Україні Олександр Сирський свято День зовнішньої розвідки України
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації