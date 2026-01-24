День Службы внешней разведки — поздравления от Сырского

Держат невидимый фронт — Сырский поздравил бойцов с Днем СВР
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский поздравил военных и ветеранов с Днем Службы внешней разведки. Он отметил, что работа людей в этой сфере остается невидимой для общества, но имеет неоценимое значение для безопасности Украины.
Об этом Александр Сырский написал в своем Telegram.
Поздравление Сырского с Днем СВР
"В условиях полномасштабной российской агрессии против Украины нашим разведчикам удается узнавать о намерениях врага, просчитывать его действия, чтобы Силы обороны Украины могли действовать на опережение, сохранять жизни наших военнослужащих и наносить врагу сокрушительные удары", — подчеркнул Сырский.
Он подчеркнул, что Служба внешней разведки — это интеллект, мужество и ответственность. Это люди, которые каждый день противостоят агрессору на невидимом фронте, действуя решительно, точно и эффективно.
Главнокомандующий поблагодарил всех сотрудников СВР за профессионализм, самопожертвование и служение на пользу украинскому народу.
"Помним и чтим военнослужащих Службы внешней разведки Украины, которые отдали самое ценное - свои жизни - за независимость Украины и за свободу украинского народа в борьбе против российских оккупантов. Вечная память и вечная слава", — добавил генерал.
