День Службы внешней разведки — поздравления от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский поздравил военных и ветеранов с Днем Службы внешней разведки. Он отметил, что работа людей в этой сфере остается невидимой для общества, но имеет неоценимое значение для безопасности Украины.

Об этом Александр Сырский написал в своем Telegram.

Реклама

Читайте также:

Поздравление Сырского с Днем СВР

"В условиях полномасштабной российской агрессии против Украины нашим разведчикам удается узнавать о намерениях врага, просчитывать его действия, чтобы Силы обороны Украины могли действовать на опережение, сохранять жизни наших военнослужащих и наносить врагу сокрушительные удары", — подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что Служба внешней разведки — это интеллект, мужество и ответственность. Это люди, которые каждый день противостоят агрессору на невидимом фронте, действуя решительно, точно и эффективно.

Главнокомандующий поблагодарил всех сотрудников СВР за профессионализм, самопожертвование и служение на пользу украинскому народу.

"Помним и чтим военнослужащих Службы внешней разведки Украины, которые отдали самое ценное - свои жизни - за независимость Украины и за свободу украинского народа в борьбе против российских оккупантов. Вечная память и вечная слава", — добавил генерал.

Напомним, 22 января отмечали День соборности. Зеленский поздравил украинцев и отметил значение единства как ключевой силы государства в условиях полномасштабной войны.

Также мы писали, какие праздники будут отмечать в феврале. Последний месяц зимы полон скорбных и памятных дат.