Зеленский поздравил военных с Днем СВР — вручил награды

Дата публикации 24 января 2026 13:05
День внешней разведки 2026 — Зеленский вручил бойцам награды
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января поздравил военных с Днем внешней разведки. Он вручил бойцам награды и поблагодарил за информацию, аналитику и боевую работу.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Поздравление Зеленского с Днем внешней разведки

"Сегодня День внешней разведки. Спасибо за информацию, за аналитику и также за боевую работу — за дипстрайки, которые осуществляются силами СВР. Понимаем, что потенциал Службы внешней разведки значительно больше", — сказал Зеленский.

Он добавил, что перспектива бойцов — это внешние операции не просто для влияния и получения данных, а реальные боевые и другие асимметричные операции, которые необходимы для защиты интересов Украины. Президент подчеркнул, что такой потенциал есть и мы будем развивать нашу внешнюю разведку.

Глава государства отметил, что рассчитывает на продолжение дипстрайков и работы военных СВР для получения необходимой Украине информации. По словам Владимира Зеленского, важно, чтобы было больше обработки данных и больше ваших данных для нашего общества, чтобы все наши люди видели и ценили работу.

Он поблагодарил военных за работу и вручил им государственные награды.

Напомним, 24 января, в Украине отмечают День внешней разведки. Официально этот праздник установлен 22 ноября 2018 года.

Ранее с Днем внешней разведки бойцов поздравил Сырский. Он отметил, что работа людей в этой сфере остается невидимой для общества, но имеет неоценимое значение для безопасности Украины.

Владимир Зеленский Служба внешней разведки награда военные война в Украине День внешней разведки Украины
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
