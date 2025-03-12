Війна в Україні — РФ хоче посварити Київ і Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни зроблять все, щоб посварити Україну та США. Однак переговори у Саудівській Аравії розбивають усі плани РФ.

Про це Володимир Зеленський розповів на пресконференції за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 13 березня.

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Зеленський розповів, що Росія зробить все для того, аби посварити Україну зі США.

"Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки, йде деескалація. І це так і повинно бути між партнерами", — зазначив український глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський зробив заяву про ситуацію на Курщині. За його словами, росіяни тиснуть, але наші військові тримають оборону.

Крім того, президент відповів, чи планує новий візит до США. За його словами, запрошення він ще не отримував.