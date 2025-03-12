Война в Украине — РФ хочет поссорить Киев и Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне сделают все, чтобы поссорить Украину и США. Однако переговоры в Саудовской Аравии разбивают все планы РФ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Саудовской Аравии 13 марта.

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Зеленский рассказал, что Россия сделает все для того, чтобы поссорить Украину с США.

"Я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Наоборот идет деэскалация. И это так и должно быть между партнерами", — отметил украинский глава государства.

Напомним, недавно Зеленский сделал заявление о ситуации на Курщине. По его словам, россияне давят, но наши военные держат оборону.

Кроме того, президент ответил, планирует ли новый визит в США. По его словам, приглашение он еще не получал.