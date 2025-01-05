Зупинка вогню в Україні — Зеленський назвав умову

Зеленський пояснив, коли Україна погодиться на зупинку вогню
Президент Володимир Зеленський пояснив, в якому випадку Україна погодиться на зупинку вогню. Він пояснив, що для цього потрібна поставка зброї для відбиття майбутніх нападів.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.
Зупинка вогню в Україні
"Якщо зупинка вогню буде працювати, ніхто не збирається цю зброю використовувати. Але вона повинна буде залишитися, а не як раніше, за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом", — сказав глава держави.
Своєю заявою він натякнув на ситуацію, коли Захід зволікав із військовою допомогою Україні.
Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Дональд Трамп може стати першим політиком, який прибуде в Україну літаком.
Раніше Зеленський повідомив, що протягом перших трьох днів 2025 року армія РФ випустила понад 300 дронів та близько 20 ракет, у тому числі балістичних, по українських містах і селах.
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